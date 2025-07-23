سموتريتش يتراجع عن تهديداته بالاستقالة من حكومة نتنياهو

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، تراجعه عن تهديداته السابقة بالاستقالة من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إذا أدخلت المساعدات إلى قطاع غزة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن سموتريتش قوله، ربما أخطأت عندما قلت إنني سأستقيل من الحكومة إذا أدخلت مساعدات إلى غزة.

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ويوم أمس دعا سموتريتش، رئيس الوزراء لاحتلال قطاع غزة في حال عدم تنفيذ حركة حماس اتفاقا لإطلاق سراح الرهائن. وشدد على وضع موعد نهائي للمفاوضات مع حركة حماس، وفق عدة وسائل إعلام عبرية.

وأكد في كلمته في مؤتمر بالقدس، التي نقلتها القناة السابعة العبرية، أنه "يجب وقف الحوار الجاري، وتحديد مهلة 24 ساعة للقبول بشروط الصفقة". وأضاف: "إذا لم يحدث ذلك، فيجب إصدار الأوامر للجيش الإسرائيلي باستكمال خطة احتلال القطاع".

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وتحذّر الأمم المتحدة ومنظمات دولية منذ أسابيع من خطر المجاعة في غزة، في ظل الحصار الإسرائيلي والسماح بدخول كميات من المساعدات لا تكفي حاجات سكان القطاع، الذين يتجاوز عددهم مليوني نسمة، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.