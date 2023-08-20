اليابان تخطط لاجتماع مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في سبتمبر

نقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، عن مصادر دبلوماسية لم تكشف عنها، أن اليابان تجري استعدادات لعقد اجتماع لوزراء خارجية اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي في السعودية مطلع أيلول/سبتمبر.

وقالت كيودو، إن اليابان تهدف إلى تعزيز العلاقات مع الدول المنتجة للنفط؛ لضمان استقرار إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، حيث يتراجع نفوذ الولايات المتحدة بينما يتزايد نفوذ الصين.

وذكرت الوكالة، أن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي سيحضر الاجتماع وقد يزور مصر والأردن.

ولم يتسن الحصول على تعليق على الفور من وزارة الخارجية اليابانية.