هدوء حذر في جنوب لبنان وجهود لمنع التصعيد مع إسرائيل

وتواصل قوات اليونيفيل تسيير دورياتها في المنطقة الحدودية، التي نزح العديد من سكانها في الساعات الماضية تحسبًا لتصعيد إضافي، وسط إقفال للمدارس والجامعات.

وقابل هذا الوضع استنفار حكومي، بعد تلقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة من الاتصالات من "الدول الصديقة والشقيقة"، تنصح ببقاء لبنان في منأى عن تداعيات الوضع المتفجر في غزة.

وتحت هذا العنوان يعقد مجلس الوزراء جلسة له الخميس، مع التشديد على حضور الوزراء كافة للجلسة، وعدم مقاطعتها كما جرت العادة، لا سيما من جانب وزراء التيار الوطني الحر الذي يرأسه النائب والوزير السابق جبران باسيل.