هدوء حذر في جنوب لبنان وجهود لمنع التصعيد مع إسرائيل
يسود هدوء حذر الحدود اللبنانية الجنوبية، بعد ساعات شهدت تصعيدًا في العمليات العسكرية على جانبي الحدود، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية وحزب الله وحركة الجهاد.
ويخرق هذا الهدوء طلعات للطيران الاستطلاعي والحربي الإسرائيلي لأجواء الجنوب، وسط استنفار للجنود الإسرائيليين على الجهة المقابلة من الحدود.
وتواصل قوات اليونيفيل تسيير دورياتها في المنطقة الحدودية، التي نزح العديد من سكانها في الساعات الماضية تحسبًا لتصعيد إضافي، وسط إقفال للمدارس والجامعات.
وقابل هذا الوضع استنفار حكومي، بعد تلقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة من الاتصالات من "الدول الصديقة والشقيقة"، تنصح ببقاء لبنان في منأى عن تداعيات الوضع المتفجر في غزة.
وتحت هذا العنوان يعقد مجلس الوزراء جلسة له الخميس، مع التشديد على حضور الوزراء كافة للجلسة، وعدم مقاطعتها كما جرت العادة، لا سيما من جانب وزراء التيار الوطني الحر الذي يرأسه النائب والوزير السابق جبران باسيل.
وسُجّلت حركة زيارات لافتة من قبل السفراء المعتمدين في لبنان، باتجاه رئيسي الحكومة والمجلس النيابي ووزير الدفاع وقيادة الجيش ووزارة الخارجية، بينها، زيارة للسفيرة الأمريكية دوروثي شيا للرئيس نبيه بري.
وكانت السفارة الأمريكية في بيروت أطلقت تحذيرًا لرعاياها في لبنان بـ"توخي الحذر"، لأن الوضع في إسرائيل لا يمكن "التنبؤ به".
كما دعت السفارة البريطانية رعاياها المقيمين لعدم الذهاب إلى "منطقة جنوب الليطاني التي تشمل اتوستراد الناقورة – صور – صيدا بيروت والمناطق الواقعة غربه"، كما يشمل التحذير مناطق في البقاع ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وضمن مسافة 5 كلم عن الحدود السورية.