قوات الدعم السريع تحقق انتصاراً جديداً غرب أمدرمان

قالت قوات الدعم السريع، اليوم الأحد، إنها حققت انتصاراً جديداً في منطقة رهيد النوبة غربي أمدرمان السودانية.

وأكدت القوات، في بيان لها عبر موقعها الرسمي، أنها "حققت انتصاراً ميدانياً جديداً، بسحق متحرك كامل لجيش الحركة الإسلامية وميليشياته الإرهابية وحركات الارتزاق في منطقة رهيد النوبة غربي أمدرمان".

وأضاف البيان: "طاردت قواتنا الفلول المنهزمة لدواعش الحركة الإسلامية حتى تخوم مدينة أمدرمان، وألحقت بهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، إضافةً إلى الاستيلاء على عشرات المركبات العسكرية وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والدراجات النارية"، وفق تعبيره.

وشدد البيان على أن القوات "قدمت مثالاً في البسالة والإقدام، وأجبرت العدو على الفرار مخلّفاً معداته والمئات من جثث القتلى".

وختم البيان بالتأكيد على أن "القوات تمضي بثبات وثقة، في إطار معركة التحرير الشاملة التي تهدف إلى اجتثاث بقايا التنظيمات الإرهابية المسلحة، وإنهاء هيمنة عصابة الحركة الإسلامية على مقدرات الشعب السوداني".