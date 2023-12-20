كُتاب وممثلون بريطانيون يطالبون إسرائيل بإطلاق سراح فرقة مسرحية فلسطينية

أفادت هيئة (بي بي سي) بأن عددًا من كبار الكُتاب المسرحيين والممثلين والمخرجين في المملكة المتحدة وقّعوا رسالة مفتوحة تدعو إلى إطلاق سراح أعضاء من فرقة "مسرح الحرية" الفلسطينية الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأضافت الهيئة أن منتج مسرح الحرية مصطفى شتا، والممثل جمال أبو جوس اعتُقلا من منزليهما في مدينة جنين الأسبوع الماضي، واحتُجز الممثل والمخرج الفني الفلسطيني أحمد الطوباسي، ولكن أُطلق سراحه لاحقًا.