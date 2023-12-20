كُتاب وممثلون بريطانيون يطالبون إسرائيل بإطلاق سراح فرقة مسرحية فلسطينية
أفادت هيئة (بي بي سي) بأن عددًا من كبار الكُتاب المسرحيين والممثلين والمخرجين في المملكة المتحدة وقّعوا رسالة مفتوحة تدعو إلى إطلاق سراح أعضاء من فرقة "مسرح الحرية" الفلسطينية الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وأضافت الهيئة أن منتج مسرح الحرية مصطفى شتا، والممثل جمال أبو جوس اعتُقلا من منزليهما في مدينة جنين الأسبوع الماضي، واحتُجز الممثل والمخرج الفني الفلسطيني أحمد الطوباسي، ولكن أُطلق سراحه لاحقًا.
وأوضحت أن الممثل ماكسين بيك، والكاتب المسرحي كاريل تشرشل، والمدير الفني فيكي فيذرستون والمخرج والكاتب دومينيك كوك من بين الموقّعين على الرسالة، التي تصف مسرح الحرية بأنه "منارة الأمل والمرونة في مواجهة الشدائد التي لا يمكن تصورها".
وأشارت إلى أن مسرح الحرية يقع في مخيم جنين للاجئين، وتأسس عام 2006 على يد جوليانو مير خميس الذي قُتل عام 2011 على يد مسلح ملثم خارج المسرح، إذ كان خميس يؤمن باستخدام الثقافة كوسيلة لمقاومة إسرائيل.
المصدر: هيئة (بي بي سي)