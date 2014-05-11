سلاح الجو الأردني يدمر مركبتين سوريتين

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، الأحد، أن إحدى طائراتها العمودية دمرت سيارتين حاولتا عبور الحدود من سوريا إلى الأردن.

وذكر مصدر مسؤول في الجيش الأردني أن قوات حرس الحدود أحبطت محاولة إدخال عدد من السيارات التي تحمل بضاعة مهربة من الأراضي السورية إلى الأردن، بعد تدميرها بواسطة طائرة مروحية عسكرية.

ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل حول نوع المواد المهربة أو مصير الأشخاص الذين كانوا في السيارتين، أو جنسياتهم.

وتعد هذه الحادثة هي الثانية التي يعلن فيها الجيش الأردني عن استخدام سلاح الجو لتدمير مركبات، حيث دمرت طائرات سلاح الجو الملكي في 14 من نيسان/ أبريل الماضي، أربع سيارات حاولت اجتياز الحدود من سوريا إلى الأردن.