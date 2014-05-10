"الوفد" المصري يطالب السيسي بالبدء في اختيار الحكومة

طالب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد المصري, الدكتور محمد سليم, المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي, بالبدء –من الآن- في اختيار الحكومة وفقا للكفاءات والانتماءات الوطنية، تضم خبراء لوضع خطط مستقبلية، وذلك من أجل بناء الدولة المصرية بشكل سريع.

كما طالب سليم في تصريحات صحفية، المشير بالإبقاء على بعض الوزراء والمحافظين الذين أثبتوا كفاءتهم وقدرتهم على إدارة الأمور خلال الفترة الانتقالية الراهنة.

وأضاف أن "الرئيس عدلي منصور يحمل على عاتقه مسؤولية مشتركة مع الرئيس المقبل في تفريغ مؤسسات الدولة من العناصر الفاسدة، خصوصا أن لدينا منظومة فاسدة تستطيع تدمير اقتصاد العالم وليس فقط اقتصاد مصر".

وأوضح أن "هناك بعض الوزارات التي يجب دمجها مثل السياحة والآثار، مع التفريق بين الوزارات المنتجة والخدمية لترشيد الصرف ومعرفة أوجه وتطبيق العدالة الاجتماعية وتنمية وتطوير الوزارات المنتجة حتى يتضاعف عائدها".