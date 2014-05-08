التحالف الشيعي يلتئم الأحد وسط خلاف على المالكي

كشفت عضو التحالف الوطني (الشيعي) عن تيار الإصلاح، منال فنجان، أن أطراف التحالف الوطني بكل مكوناته سيعقدون اجتماعاً الأحد للبحث في خريطة التحالفات المقبلة وتشكيل الحكومة، فيما تصر مكونات التحالف على رفض التجديد لنوري المالكي.

وبينت فنجان في حديث لموقع "إرم" أن من المواضيع التي سيناقشها التحالف الوطني وضع معايير لاختيار رئيس الوزراء المقبل، مؤكدة أن هناك اختلافات في وجهات النظر، وهي مسألة طبيعية تحدث في أي تحالف سياسي، على حد قولها.

من جهتها، قالت عضو ائتلاف دولة القانون، ندى السوداني لـ"إرم" إن قائمة نوري المالكي من ضمن التحالف الوطني، مضيفة: "مرشحنا كائتلاف دولة القانون لرئاسة الحكومة هو المالكي".

ولفتت النائبة السوداني أن ائتلاف دولة القانون لا يمانع من حضور اجتماعات التحالف الوطني التي تعقد الأحد للتشاور مع مكوناته الأخرى، مشددة على التزام المالكي بحكومة الأغلبية السياسية.

وفي معرض ردها في حال لم يتمكن المالكي من إيجاد حكومة الأغلبية السياسية، أوضحت السوداني أن التوجه نحو حكومة الشراكة هو آخر الخيارات المطروحة لدى كتلة القانون.

وفي حال رفض التحالف الوطني ترشيح المالكي لولاية ثالثة كما هو الآن، بينت النائبة: "لا مرشح بديل لدينا غير المالكي حتى لو أصرت باقي الكتل على رفضه"، مضيفة أن من حق أي كتلة داخل التحالف الوطني تقديم مرشحها لرئاسة الحكومة المقبلة.

وعن موقف كتلة المواطن التي يقودها رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم، أكد النائب علي شبر لـ "إرم"، أن الكتل السياسية لا ترغب بتولي المالكي ولاية ثالثة من أجل التغيير من حال إلى حال أفضل.

وأضاف النائب شبر: أن "هناك تشنجا من قبل دول الجوار والإقليم من مطالبة المالكي بولاية ثالثة لأنه لم يستطع ترميم العلاقات الخارجية مع الدول العربية ونأمل في التغيير.. أن تكون هناك علاقات طيبة وحسن جوار".

وقال عضو ائتلاف الحكيم إن قائمة المواطن تطالب بضرورة إعادة تشكيل التحالف الوطني من جديد من أجل جعله مؤسسة سياسية تضمن حقوق الجميع.

وتؤكد القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، وكتلة الأحرار بزعامة مقتدى الصدر، ومتحدون بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي، رفضها التام لتولي المالكي رئاسة الحكومة المقبلة.

وتعتبر هذه الكتل السياسية أن التجديد للمالكي هو بمثابة صنع نظام ديكتاتوري في العراق وليس ديمقراطية كما يطالب الشعب العراقي بالتغيير نحو الأفضل.