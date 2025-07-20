قائد الأمن الداخلي الدالاتي: اتفاق للإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في السويداء
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العالم العربي

الأمن العام السوري يجلي طالبة سودانية علقت في السويداء (صور)

الأمن العام السوري يجلي طالبة سودانية علقت في السويداء (صور)
الطالبة في سفارة السودان بدمشقالمصدر: قناة الإخبارية السورية
إرم نيوز
إرم نيوز
20 يوليو 2025، 8:51 م

أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا جنوبي سوريا أنها تمكنت، بالتعاون مع وزارة الداخلية وسفارة السودان، من تأمين خروج طالبة سودانية علقت في السويداء، خلال الاشتباكات الأخيرة.

وبحسب قناة "الإخبارية" المحلية، تم تأمين الطالبة الجامعية السودانية ذكرى عبد الله آدم ونقلها من مناطق الخطر إلى موقع آمن في درعا، قبل إيصالها إلى السفارة السودانية في العاصمة دمشق.

وأكدت وزارة الداخلية السورية، استمرارها في القيام بواجبها الإنساني والوطني لحماية المدنيين والتعامل مع الحالات الطارئة لا سيما تلك المتعلقة بالطلاب الأجانب المقيمين في سوريا، بحسب بيان رسمي.

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