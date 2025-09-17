مع بدء اجتياح غزة.. الجيش الإسرائيلي يعلن حاجته لـ12 ألف جندي إضافي

أعلن رئيس إدارة الموارد البشرية في الجيش الإسرائيلي دادو بار خليفة، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي بات في حاجة ماسة إلى ما بين 11 و12 ألف جندي إضافي.

أخبار ذات علاقة جلسة صاخبة في الكنيست بسبب ارتفاع معدلات انتحار الجنود الإسرائيليين

ونقلت "قناة 21" العبرية عن المسؤول العسكري قوله إن "محاولات التجنيد الإلزامي، أو حتى من الاحتياط لا تكلل في نهاية المطاف بالنجاح المطلوب".

وأشار إلى أن إجراءات إنفاذ القانون التي تلاحق رافضي الخدمة في الجيش الإسرائيلي، لا تحقق الهدف، لا سيما في ظل استعانة المطلوبين للخدمة العسكرية بمحامين، وتقارير صادرة عن أطباء أمراض نفسية، تؤكد عدم صلاحيتهم لأداء مهام في الجيش.

وفي إفادة أمام لجنة تدقيق الدولة، التابعة للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) صباح اليوم الأربعاء، أوضح دانو بار خليفة أن "الاحتياجات البشرية العملياتية للجيش الإسرائيلي تتراوح ما بين 11 و 12 ألف جندي إضافي، من بينهم حوالي 7 آلاف مقاتل".

وفي ما يتعلق بحتمية انضمام الطلاب المتشددين دينيًا (الحريديم) إلى الخدمة لتغطية العجز، أقر المسؤول العسكري بعدم تعويل الجيش الإسرائيلي على تلك الشريحة في ظل إصرار المؤسسة الدينية على حظر تجنيد "الحريديم"، لكنه أوضح في المقابل أن الجيش الإسرائيلي استوعب العام الماضي حوالي 4800 جندي حريدي.

وفي رده على ضرورة إيداع رافضي الخدمة العسكرية السجون، أوضح بار خليفة أن هذا المقترح ليس حلًا عمليًا للأزمة.

وأضاف: "يمكننا بالفعل إيداع هؤلاء السجن، لكن ما النتيجة؟ سيظل الجيش الإسرائيلي يعاني نقصًا حادًا في موارده البشرية، خاصة مع استعانة رافضي الخدمة بـ"جيوش من الأطباء النفسيين"، الذين يمنحون كل من يطلب المساعدة إعفاءً من الخدمة بشكل غير مباشر.