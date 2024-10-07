اليمن.. قناص حوثي يستهدف مواطنا في تعز

أصيب مواطن يمني برصاص قناص تابع لميليشيا الحوثي، في محافظة تعز، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية وطبية لـ"إرم نيوز"، إن المواطن محسن علي محسن، أصيب برصاص قناص خلال خروجه من منزله الواقع في منطقة كلابه، شمال المدينة.

وأضافت المصادر أن محسن أصيب بطلقين ناريين، وتم إسعافه لإحدى المشافي الحكومية، وهو بحالة حرجة.

وكان تقرير حقوقي حديث كشف عن مقتل 3021 شخصًا وإصابة 6361 آخرين نتيجة القنص والقصف وزراعة الألغام الحوثية، في محافظة تعز خلال الأعوام الثمانية الماضية.