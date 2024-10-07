تجدد انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية (القناة 12 العبرية)

logo
العالم العربي

اليمن.. قناص حوثي يستهدف مواطنا في تعز

اليمن.. قناص حوثي يستهدف مواطنا في تعز
عناصر في ميليشيا الحوثيالمصدر: رويترز
صلاح قعشة
صلاح قعشة
07 أكتوبر 2024، 3:04 ص

أصيب مواطن يمني برصاص قناص تابع لميليشيا الحوثي، في محافظة تعز، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية وطبية لـ"إرم نيوز"، إن المواطن محسن علي محسن، أصيب برصاص قناص خلال خروجه من منزله الواقع في منطقة كلابه، شمال المدينة.

أخبار ذات علاقة

زرعوا مليوني لغم.. معرض صور في جنيف يوثق "جرائم الحوثيين"

 وأضافت المصادر أن محسن أصيب بطلقين ناريين، وتم إسعافه لإحدى المشافي الحكومية، وهو بحالة حرجة.

وكان تقرير حقوقي حديث كشف عن مقتل 3021 شخصًا وإصابة 6361 آخرين نتيجة القنص والقصف وزراعة الألغام الحوثية، في محافظة تعز خلال الأعوام الثمانية الماضية.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC