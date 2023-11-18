الأردن يشكّك في قدرة إسرائيل القضاء على حماس

عبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، عن شكه في قدرة إسرائيل على تحقيق هدفها بالقضاء على حركة حماس عبر القصف العنيف واجتياح قطاع غزة.

وقال الصفدي في قمة مؤتمر حوار المنامة الأمني في البحرين التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين، "تقول إسرائيل إنها تريد القضاء على حماس. هناك الكثير من العسكريين هنا، أنا فقط لا أفهم كيف يمكن تحقيق هذا الهدف".

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس منذ أن شنت الحركة هجوما عبر الحدود في السابع من أكتوبر على مستوطنات إسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، قصفت إسرائيل معظم مدينة غزة وحوّلتها إلى أنقاض وكذلك تدخلت بريا في شمال القطاع.

وأغلبية الضحايا الذين فاقت أعدادهم 12 ألفا في الهجمات الإسرائيلية على غزة من المدنيين.