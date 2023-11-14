مقتل ناشطة إسرائيلية كندية من أجل السلام خلال هجوم حماس

أكد القنصل العام الإسرائيلي في تورونتو، عيديت شامير، أمس الإثنين، مقتل الناشطة الإسرائيلية الكندية في مجال السلام فيفيان سيلفر (74 عامًا)، التي فُقدت منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال الدبلوماسي الإسرائيلي على منصة "إكس": "خبر مأساوي: تم تأكيد وفاة فيفيان سيلفر، الناشطة الكندية الإسرائيلية من أجل السلام، قتلًا بيد حماس في كيبوتس بيئيري"، بعد أن ساد الاعتقاد بأنها خُطفت.

بدورها، كتبت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، على منصة "إكس": "كندا تبكي فقيدتها"، واصفة فيفيان سيلفر بأنها "كندية إسرائيلية معتزة بنفسها نشطت طوال حياتها من أجل السلام".

وأكد ابن فيفيان، يوناتان زيغن (35 عامًا) الذي يعيش في تل أبيب، بعد أيام قليلة من الهجوم، أنه كان يتحدث معها عبر الهاتف أثناء الهجوم على الكيبوتس.