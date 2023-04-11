غارات أمريكية شرق سوريا وأنباء عن مقتل "عناصر إيرانية"

وكانت وكالة "سبوتنك" الروسية قد ذكرت أن القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز تعرضت لهجوم صاروخي مساء الإثنين، مشيرة إلى سلسلة من الانفجارات هزت المنطقة.

وتحدثت الوكالة نقلا عن مصادرها أن "ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تصاعدت بكثافة من قلب قاعدة الجيش الأمريكي".

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات "التحالف الدولي" المتمركزة في "كونيكو"، أسقطت "طائرة مسيرة يرجح أنها للميليشيات الإيرانية".

وأشار المرصد إلى أن الطائرة سقطت في قرية الطابية بريف دير الزور الشرقي.