غارات أمريكية شرق سوريا وأنباء عن مقتل "عناصر إيرانية"
شن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا مساء الإثنين، غارات جوية شمال شرق دير الزور، وذلك غداة هجوم صاروخي استهدف قاعدة "كونيكو" التي تتواجد فيها قوات أمريكية.
من جهتها، نقلت قناة "الحدث"، عن مصادر تأكيدها "مقتل عدد من عناصر المليشيات الإيرانية" في القصف الذي استهدف منطقتي "حطلة" و"خشام" شمال شرق محافظة دير الزور.
وأفادت المصادر أن "الميليشيات الموالية لإيران أخلت مقراتها في ريف دير الزور والميادين شرق سوريا" على وقع تطورات الوضع الميداني.
بدورها، أعلنت القيادة الوسطى في القوات الأمريكية، أن قوات التحالف الدولي في قاعدة "كونيكو" تعرضت لهجوم بصاروخ واحد، مؤكدة أنه "لم يسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية".
وكانت وكالة "سبوتنك" الروسية قد ذكرت أن القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز تعرضت لهجوم صاروخي مساء الإثنين، مشيرة إلى سلسلة من الانفجارات هزت المنطقة.
وتحدثت الوكالة نقلا عن مصادرها أن "ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تصاعدت بكثافة من قلب قاعدة الجيش الأمريكي".
من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات "التحالف الدولي" المتمركزة في "كونيكو"، أسقطت "طائرة مسيرة يرجح أنها للميليشيات الإيرانية".
وأشار المرصد إلى أن الطائرة سقطت في قرية الطابية بريف دير الزور الشرقي.