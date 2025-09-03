لافروف ينتقد سياسة إسرائيل في غزة ويحذر من تفاقم المجاعة

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن استياء بلاده من سياسة إسرائيل بتقييد دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدا أن هذه الإجراءات تؤدي إلى تفاقم المجاعة في القطاع.

وفي مقابلة مع صحيفة "كومباس" الإندونيسية: قال لافروف "ضحايا الحرب المستمرة منذ ما يقارب العامين في غزة تجاوزوا عشرات الآلاف من الفلسطينيين، فيما تخطى عدد المدنيين المصابين مئة ألف، وهذا يفوق بأضعاف عدد المدنيين الذين قُتلوا في أوكرانيا خلال الفترة نفسها".

وأضاف، أن "سياسة إسرائيل في تقييد إدخال المساعدات الإنسانية، التي تفاقم خطر المجاعة في غزة، تثير قلقا واستياء بالغين. كما يبعث على القلق النهج الإسرائيلي الرامي إلى تطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين".

وشدد على ضرورة: "وقف فوري وشامل لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن الرهائن والمحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان إلى جميع المحتاجين".

وأشار إلى أن "جذور المأساة الراهنة تكمن في عدم تنفيذ قرارات المجتمع الدولي بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام".

وأضاف: "من دون ذلك، من الصعب تصور ضمان أمن إسرائيل نفسها على نحو واقعي ومستدام، وهو ما تسعى إليه روسيا ودول مسؤولة أخرى بصدق".