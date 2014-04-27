"الصدر" يعرب عن خشيته من تزوير الانتخابات العراقية

أبدى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، خلال كلمة موجهة إلى الشعب العراقي، مخاوفه من عمليات تزوير ستشوب عملية الاقتراع وفرز الأصوات، مشيراً إلى وجود مخطط لإعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، في حال خسارة نوري المالكي في الانتخابات.

وطالب الصدر: "أن لا تكون خسارة البعض، بداية لأحكام ظالمة وفترة ظلامية، يدعون فيها إلى إعلان حالة الطوارئ عبر ما يسمونه بقانون السلامة الوطنية".

ودعا الصدر عناصر الجيش إلى عدم الضعف أمام الضغوطات، مؤكدا: "أنا أخشى من تزوير الانتخابات".

وعلى جانب آخر، أعرب رئيس فريق "القرن المقبل" الدولي الخاص بمراقبة الانتخابات في العالم ، وليام موريس، عن تفاؤله بسير العملية الانتخابية في العراق وإجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

وفي سياق آخر، حذرت السفارة الأمريكية في بغداد مواطنيها من الحركة أثناء فترة الانتخابات.