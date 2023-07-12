هل يفرض المغرب شروطه على الاتحاد الأوروبي بشأن بروتوكول الصيد؟
ينتهي العمل في بروتوكول الصيد الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي عام 2019، في 17 تموز/يوليو الجاري، فهل ينجح المغرب في فرض شروطه عند توقيع بروتوكول جديد؟
وقال وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، إن لجنة المصايد المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ستجتمع في بروكسل خلال الأسبوع الجاري لتقييم الاتفاق.
وأضاف بوريطة، في ندوة صحفية على هامش الاجتماع الوزاري الثالث لدول إفريقيا الأطلسية، اليوم الأربعاء، أن "المغرب يعتبر أن تنفيذ البروتوكول تم بشكل مرضٍ، وأن التعاون في هذا القطاع كان إيجابيًا".
لكنه استطرد بالقول إن لدى الحكومة المغربية توجهًا لما بعد 17 يوليو بشأن محور التعاون هذا مع الاتحاد الأوروبي، يأخذ في الاعتبار ثلاثة معايير، وفق ما أورده موقع "هسبريس" في مقطع مصور.
وأوضح بوريطة أن "مغرب اليوم لا يريد هذا النوع من الشراكة: الموارد الطبيعية مقابل الدعم المالي".
وقال إن "المغرب يريد شراكات ذات قيمة مضافة.. فلم يعد مخطط الشراكة هذا مناسبًا لرؤية المغرب وتفاعله مع شركائه، سواء أكانوا ثنائيين أو إقليميين أو متعددي الأطراف".
وتابع: "يريد المغرب شراكات أكثر تقدمًا حيث تكون القيمة المضافة المغربية أقوى، بدلًا من الصيد، وإعطاء المال والرحيل.. ليس هذا هو النمط الذي تطمح إليه المملكة".
ولفت إلى ضرورة الأخذ بالاستراتيجية المغربية المتعلقة بالعوامل البيولوجية، لافتًا إلى أن الموارد الطبيعية غير قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى، وعليه يجب أن نعرف كيف نحمي هذا المورد للمغرب والمغاربة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد استأنفت حكمًا لمحكمة العدل الأوروبية صدر عام 2021، يقضي بإلغاء اتفاقيات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تشمل المنتجات الزراعية والأسماك؛ لأنها وقعت من دون موافقة شعب الصحراء الغربية، وفق "فرانس 24".
ووفق بيانات رسمية، ارتفعت الصادرات المغربية من المصايد 13% عام 2022، بإجمالي مبلغ 2.8 مليار دولار.