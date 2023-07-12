هل يفرض المغرب شروطه على الاتحاد الأوروبي بشأن بروتوكول الصيد؟

ينتهي العمل في بروتوكول الصيد الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي عام 2019، في 17 تموز/يوليو الجاري، فهل ينجح المغرب في فرض شروطه عند توقيع بروتوكول جديد؟

وقال وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، إن لجنة المصايد المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ستجتمع في بروكسل خلال الأسبوع الجاري لتقييم الاتفاق.

وأضاف بوريطة، في ندوة صحفية على هامش الاجتماع الوزاري الثالث لدول إفريقيا الأطلسية، اليوم الأربعاء، أن "المغرب يعتبر أن تنفيذ البروتوكول تم بشكل مرضٍ، وأن التعاون في هذا القطاع كان إيجابيًا".