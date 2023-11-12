تقرير فرنسي يُسلط الضوء على تداعيات حرب غزة على الفلسطينيين في الأردن

سلط تقرير فرنسي الضوء على تداعيات الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، التي دخلت شهرها الثاني مخلفة آلاف القتلى والجرحى، على الفلسطينيين في الأردن.

وقال تقرير نشره موقع إذاعة فرنسا الدولية (آر آف إي) إن هجوم حماس، في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أفرز تداعيات "قوية"، على الصعيدين الاجتماعي والمالي، على السكان الفلسطينيين في الأردن.

وأشار التقرير إلى أنه في حين يخشى بعض السكان الفلسطينيين في الأردن رؤية أفراد من عائلاتهم يموتون في قطاع غزة، لم يعد بإمكان آخرين الذهاب إلى إسرائيل للعمل بسبب الحرب.

وتطرق التقرير، الذي شمل إجراء مقابلات داخل أحد أكبر المخيمات الفلسطينية في الأردن، شمال العاصمة عمان، إلى الأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون هناك جراء خطر الموت، الذي يهدد أقاربهم وأفراد أسرهم في غزة.