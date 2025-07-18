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العالم العربي

أنباء عن انفجارات وتفعيل المضادات الجوية في اللاذقية السورية

أنباء عن انفجارات وتفعيل المضادات الجوية في اللاذقية السورية
انفجارات سابقة في سوريا
إرم نيوز
إرم نيوز
18 يوليو 2025، 10:15 م

أفادت مصادر سورية، فجر اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات عنيفة في مدينة اللاذقية، وسط أنباء عن تفعيل المضادات الجوية.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية الرسمية عن مصادر في اللاذقية قولها إنه تم تفعيل المضادات الجوية بعد رصد طائرات مسيّرة.

وقال ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي إن انفجارات وقعت في منطقة مقتربات المينا البيضا في اللاذقية، لم تعرف طبيعتها بعد.

وكان الطيران الإسرائيلي قد شن غارات عنيفة على العاصمة دمشق ومدن أخرى خلال الأيام الماضية وسط اقتتال محتدم في السويداء.

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