الغارديان: حرب غزة تُظهر مدى ترابط المشاكل الإقليمية
قال تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية إن "آليات" امتداد الحرب في غزة إلى مناطق مختلفة في الشرق الأوسط، تُظهر مدى ترابط المشاكل الإقليمية، وربما تتجاوز تداعيات الحرب إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وأكد التقرير أن "الحاجة مُلحّة لبذل جهود دبلوماسية لإيجاد حل سلمي للصراع"، ومنع امتداده إلى مناطق أخرى.
ولفتت الصحيفة إلى الخطاب الأخير الذي ألقاه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمام الكنيست الإسرائيلي، وعبَّر فيه عن مخاوف بشأن ما وصفها بالحرب متعددة الجبهات، وهو ما يشير إلى احتمال اندلاع عمليات عسكرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
ويأتي تحذير "غالانت" وسط مؤشرات جديدة على أن الحرب الدائرة في غزة ربما تتسع رقعتها مهددة بتصعيد إقليمي خطير.
وأكد "غالانت" أن إسرائيل قامت بالرد على هذه التهديدات، وشاركت في عمليات في 6 من هذه الجبهات، دون أن يقدم تفاصيل محددة وواضحة.
وجاءت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي على وقع التهديدات المتزايدة بامتداد الحرب في غزة خارج حدود إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
في وقت سابق، أعلنت مصر إسقاط طائرة مسيّرة بالقرب من منتجع دهب على البحر الأحمر، وهو ثاني حادث من نوعه خلال شهر واحد فقط.
ورغم عدم معرفة مصدر الطائرة، إلا أن الشكوك تحوم حول احتمال تورط الحوثيين الذين يواصلون عرقلة الملاحة الدولية والتجارة في البحر الأحمر، فيما انخرط لاعبون دوليون مثل الولايات المتحدة في النزاع، عندما اتهمت صراحة إيران بالمسؤولية عن هجوم بطائرة مسيَّرة استهدف إحدى ناقلات النفط في المحيط الهندي، في حين ساهمت الضربات الجوية في العراق وسوريا بإضفاء المزيد من التعقيد على المشهد الإقليمي.
النزاع امتد أيضًا إلى خارج حدود الشرق الأوسط، حيث وقع انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، وباشر مسؤولون إسرائيليون وهنود التحقيق في الانفجار.
ورغم الاستنكار الدولي المتزايد للأزمة الإنسانية التي سببتها الحرب على غزة، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجددًا، الالتزام بالاستمرار حتى تحقيق "النصر الكامل" على حماس، بحسب تعبيره.
ومع تطور الصراع، ينخرط القادة الإقليميون والوسطاء الدوليون في مفاوضات مكثفة لتهدئة التوترات ومنع المزيد من التدهور، بينما يزداد الوضع تعقيدًا في ظل التحديات التي تواجه تقديم المساعدات لقطاع غزة.