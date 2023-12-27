الغارديان: حرب غزة تُظهر مدى ترابط المشاكل الإقليمية

قال تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية إن "آليات" امتداد الحرب في غزة إلى مناطق مختلفة في الشرق الأوسط، تُظهر مدى ترابط المشاكل الإقليمية، وربما تتجاوز تداعيات الحرب إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وأكد التقرير أن "الحاجة مُلحّة لبذل جهود دبلوماسية لإيجاد حل سلمي للصراع"، ومنع امتداده إلى مناطق أخرى.

ولفتت الصحيفة إلى الخطاب الأخير الذي ألقاه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمام الكنيست الإسرائيلي، وعبَّر فيه عن مخاوف بشأن ما وصفها بالحرب متعددة الجبهات، وهو ما يشير إلى احتمال اندلاع عمليات عسكرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ويأتي تحذير "غالانت" وسط مؤشرات جديدة على أن الحرب الدائرة في غزة ربما تتسع رقعتها مهددة بتصعيد إقليمي خطير.

وأكد "غالانت" أن إسرائيل قامت بالرد على هذه التهديدات، وشاركت في عمليات في 6 من هذه الجبهات، دون أن يقدم تفاصيل محددة وواضحة.