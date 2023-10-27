إسرائيل تعلن تصفية مدحت مباشر أحد قادة حماس في خان يونس

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اغتيال مقاتلاته الحربية مدحت مباشر، أحد قادة حماس جنوب قطاع غزة وقائد منطقة غرب خان يونس في الحركة.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصة "إكس" عن مباشر إنه "بدأ مشواره كمخرب قنص وعبوات ناسفة في خان يونس وشارك في ارتكاب عمليات إرهابية ملموسة بحق قوات جيش الدفاع وباتجاه البلدات الإسرائيلية"، على حد قوله.

وأضاف: "على مدار آخر أربع وعشرين ساعة شنت طائرات مقاتلة تابعة لجيش الدفاع غارات على ما يزيد عن 250 هدفًا تابعًا لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة، من بينها أنفاق إرهابية، وعشرات المخربين، ومقرات قيادة عملياتية ومواقع إطلاق تابعة للحركة".