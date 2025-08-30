قسد تعلن إنهاء عملية ضد "داعش" بالحسكة وتوقيف العشرات (فيديو)

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم السبت، انتهاء عمليتها الأمنية ضد خلايا تنظيم "داعش" في محافظة الحسكة، وتوقيف عشرات الأشخاص.

وفي المقابل، أفادت مصادر محلية بأن العملية شهدت توقيف امرأة وعدد من المدنيين، بحسب تلفزيون سوريا.

وقال قيادي في "قسد" عبر مقطع مصوّر، إن العملية حملت اسم "أمن الشعوب الدائم"، واستمرت نحو 14 ساعة، وشارك فيها 3000 مقاتل ومقاتلة، وأسفرت عن توقيف 51 "إرهابياً" وفق تعبيره.

وبحسب القيادي، فإن الموقوفين متورطون في الهجوم على مدنيين ومراكز أمنية وخدمية، فيما أسفرت الحملة عن تفكيك شبكات إرهابية خطيرة، بينها شبكات خططت للهجوم على سجن الصناعة ومخيم الهول، إضافة إلى الاستيلاء على مخابئ أسلحة وذخائر.

وتابع أن العملية جاءت كضربة استباقية ضد محاولة التنظيم إعادة تنظيم صفوفه، وتنفيذ مخطط للهجوم على السجون التي تضم عناصره وقياداته.

وأشار إلى أن المعلومات الاستخباراتية لقوات "قسد" والقوى الشريكة لها كشفت محاولات التنظيم تحويل الحسكة إلى مركز لعملياته، لا سيما في الأحياء القريبة من سجن الصناعة وأطراف المدينة.