أشرف ريفي لـ"إرم نيوز": التحذيرات الدولية بشأن لبنان لها ما يبررها

قال وزير الداخلية اللبناني السابق اللواء أشرف ريفي، السبت، إن تحذيرات الدول لرعاياها في لبنان لها ما يبررها.

وأضاف، في تصريح أدلى به لـ"إرم نيوز"، إن لهذه التحذيرات تبريراتها، خصوصا أن الدول لديها الحق في تنبيه مواطنيها، وأن تفترض الحسابات والاحتمالات الأسوأ كي لا تقع في المحظور، لكن دواعي التحذيرات "غير مقلقة"، على حد تعبيره.

وتابع ريفي مستدركا أن التحذيرات التي صدرت "ليست في وقتها بالنسبة للبنان؛ لأن الوضع لا يحتمل احتقانات من أي نوع".

وعن الأسباب التي دفعت هذه الدول إلى إطلاق التحذيرات لرعاياها، أوضح ريفي أنها استباقية وتأتي بعد أن "سد الجانب الأمريكي سبل الإمدادات عبر سوريا والعراق للحرس الثوري الإيراني وأدواته".

وأخيرًا، حذرت السعودية والكويت والبحرين وألمانيا وبريطانيا مواطنيها من السفر إلى لبنان، وضرورة مغادرته، وسط اشتباكات بين فصائل متناحرة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب البلاد، أسفرت عن مقتل 13 شخصًا.