أشرف ريفي لـ"إرم نيوز": التحذيرات الدولية بشأن لبنان لها ما يبررها
قال وزير الداخلية اللبناني السابق اللواء أشرف ريفي، السبت، إن تحذيرات الدول لرعاياها في لبنان لها ما يبررها.
وأضاف، في تصريح أدلى به لـ"إرم نيوز"، إن لهذه التحذيرات تبريراتها، خصوصا أن الدول لديها الحق في تنبيه مواطنيها، وأن تفترض الحسابات والاحتمالات الأسوأ كي لا تقع في المحظور، لكن دواعي التحذيرات "غير مقلقة"، على حد تعبيره.
وتابع ريفي مستدركا أن التحذيرات التي صدرت "ليست في وقتها بالنسبة للبنان؛ لأن الوضع لا يحتمل احتقانات من أي نوع".
وعن الأسباب التي دفعت هذه الدول إلى إطلاق التحذيرات لرعاياها، أوضح ريفي أنها استباقية وتأتي بعد أن "سد الجانب الأمريكي سبل الإمدادات عبر سوريا والعراق للحرس الثوري الإيراني وأدواته".
وأخيرًا، حذرت السعودية والكويت والبحرين وألمانيا وبريطانيا مواطنيها من السفر إلى لبنان، وضرورة مغادرته، وسط اشتباكات بين فصائل متناحرة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب البلاد، أسفرت عن مقتل 13 شخصًا.
وأثارت التحذيرات الصادرة عن سفارات عدة دول، بينها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين، لرعاياها في لبنان قلقا واسعا في صفوف اللبنانيين، لا سيما وأنها ترافقت مع رسائل تم تداولها عبر واتساب الليلة الماضية، نقلت عن سفارات ومؤسسات أجنبية عاملة في لبنان تحذيرها من وضع أمني مقلق، استنادا إلى تطورات محتملة على الحدود مع إسرائيل، أو إلى الوضع في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، موحية بأن التعزيزات العسكرية للجيش اللبناني عند مداخل المخيم إنما هي تحضير لدخوله.
وهذا ما دفع قيادة الجيش، وفي تغريدة عبر منصة إكس "تويتر سابقا"، إلى نفي تلك الأنباء.
وجاء في التغريدة: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات نقلا عن مصدر عسكري حول تحضير الجيش لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة، يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة هذه المعلومات، وتؤكد أنها تتابع بدقة الوضع الأمني في المخيم، كما تشدد على ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية حصرًا للحصول على المعلومات".