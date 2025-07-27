"الحل بسيط".. روبيو يكشف عن "تقدم كبير" في مفاوضات غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، إن هناك تقدماً كبيراً يجري إحرازه في مسار المفاوضات بشأن غزة، مشيرًا إلى أن "الحل لما يحدث هناك بسيط للغاية"، على حد وصفه.

وأضاف الوزير روبيو، في تصريحات نقلتها شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "إذا أُطلق سراح الرهائن، وتم تسليم الأسلحة، فستنتهي الحرب فورًا".

وأكد أن الإدارة الأميركية تواصل جهودها من خلال قنوات دبلوماسية مكثفة لتحقيق تقدم في هذا الملف، مشددا على أن وقف التصعيد مرهون بخطوات واضحة من جانب حماس.

وتأتي تصريحات روبيو في ظل تحركات دبلوماسية متواصلة تسعى للتوصل إلى اتفاق شامل يُنهي القتال، ويضمن الإفراج عن الأسرى، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان قطاع غزة.