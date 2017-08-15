خفر السواحل الليبية تهدد سفينة إسبانية لإنقاذ المهاجرين

اعترضت قوات خفر السواحل الليبية سفينة إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط، اليوم الثلاثاء، وطلبت منها الإبحار إلى طرابلس وإلا سيتم استهدافها.

ووفقاً لرويترز اتصلت سفينة تابعة لقوات خفر السواحل الليبية مراراً بالسفينة غولفو أزورو التي تديرها منظمة “بروأكتفيا أوبن أرمز” الإنسانية الإسبانية.

وقال رجل قدم نفسه على أنه أحد أفراد خفر السواحل بليبيا باللغة الإنجليزية “إنكم تبحرون في مياهنا منذ أشهر وتقومون بأنشطة تسبب مشاكل لسيادة الدولة الليبية.. لذلك فإنني أطلب منكم تغيير مساركم صوب ميناء طرابلس، إذا لم تنفذوا هذه الأوامر الآن سيتم استهدافكم”.

وقال المصدر إن قوات خفر السواحل الليبية طلبت من السفينة الإسبانية مغادرة المياه الليبية.

وأضاف أن السفينة توجهت شمالًا وتبعتها سفينة خفر السواحل، وامتنع متحدث باسم قوات خفر السواحل الليبية بطرابلس عن التعليق وقال إنها تجمع معلومات عما حدث .

وفي العام الماضي حدث ثقب في جانب سفينة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود كما قامت سفن قالت إنها تابعة لقوات خفر السواحل بإطلاق النار في الهواء عدة مرات هذا العام.

ودفعت إلى حد ما تصرفات قوات خفر السواحل الليبية 3 جماعات إنسانية لتعليق عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط خلال الأسبوع الأخير.