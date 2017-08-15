إقالة المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية بعد تصريحاته عن انطلاق عمليات تلعفر‎

المصدر: أ ف ب

أقال وزير الدفاع العراقي، عرفان الحيالي، الثلاثاء، المتحدث باسم الوزارة عقب تصريحات أعلن فيها انطلاق عمليات استعادة مدينة تلعفر من تنظيم داعش في شمال العراق، بحسب بيان لقيادة العمليات المشتركة.

وأصدرت قيادة العمليات المشتركة العراقية بيانًا أشارت فيه إلى أن الحيالي أصدر أمرًا بإقالة العميد محمد الخضري من منصبه.

وقال مسؤول في قيادة العمليات المشتركة، طلب عدم كشف اسمه، إن الخضري أعيد إلى “المحاربين بعد تصريحه الذي أعلن فيه بدء معركة تلعفر”.

وإثر تلك التصريحات أصدر المتحدث باسم العمليات المشتركة، التي تدير المعارك ضد تنظيم داعش، نفيًا.

وقال العميد يحيى رسول: إن”العمليات لم تبدأ بعد، نحن بانتظار أوامر القائد العام لإعلان ساعة الصفر”.

وأضاف أن “القطعات العسكرية تجري تحضيراتها وهناك ضربات استنزافية وتجريدية لقدرات عناصر التنظيم الإرهابي، باستهداف مقراته ومواقعه. وتحديد موعد انطلاق العمليات محصور برئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة”.