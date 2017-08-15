الجيش العراقي: معركة تلعفر لم تبدأ وننتظر ساعة الصفر

أكدت قيادة العمليات العراقية المشتركة، اليوم الثلاثاء، أن معركة تلعفر لم تبدأ لغاية الآن، مشيرة إلى أنها بانتظار أوامر رئيس الوزراء حيدر العبادي بإعلان ساعة الصفر.

وذكرت القيادة، في بيان أن “العمليات المشتركة وضعت فكرة العمليات والخطط الخاصة بعملية تحرير قضاء تلعفر”، مبينة أن “القطعات التي تشترك هي قطعات العراقية بصنوفها ومسمياتها كافة”.

وأضاف البيان أن “القطعات الآن تُجري الاستحضارات وهناك ضربات استنزافية لقدرات عناصر داعش باستهداف مقرات السيطرة والتجمعات ومستودعات الأسلحة ومعامل التفخيخ”.

وتابعت أن “الضربات تكون وفق معلومات استخبارية من خلال القوة الجوية العراقية وهي مستمرة منذ فترة”، بحسب موقع “السومرية نيوز”.

وقال مصدر محلي في محافظة نينوى العراقية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن “6 انفجارات قوية ضربت مناطق عدة من تلعفر غرب الموصل، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي العراقي”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “هناك أنباء مؤكدة عن أن إحدى عمليات الاستهداف كانت لورشة لصناعة المتفجرات في الجانب الغربي لقضاء تلعفر”، مشيرًا إلى أنه “لم تعرف حجم الخسائر البشرية في صفوف التنظيم”.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية محمد الخضري، قال أمس، في تصريح صحفي، إن “سلاح الجو العراقي بدأ معركة تحرير مدينة تلعفر من خلال تنفيذ ضربات جوية على تحصينات تنظيم داعش”.

وأضاف الخضري أن “القوات العراقية المشتركة تنتظر اكتمال الضربات الجوية على مواقع داعش لبدء الهجوم البري”.

وتعد تلعفر من المعاقل المهمة التي لا تزال تحت سيطرة تنظيم داعش منذ صيف عام 2014.