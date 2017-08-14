مفوضية الانتخابات بإقليم كردستان: مستعدون لإجراء استفتاء الانفصال في موعده

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كردستان شمال العراق، اليوم الإثنين، استعدادها لإجراء استفتاء الانفصال، وانتخابات الرئاسة والبرلمان، “في موعدهما المحدد”.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته المفوضية، عقب اجتماع لها في مدينة أربيل.

وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية شيروان زراري، “أنهينا الاستعدادات، وأسرعنا في توفير المستلزمات اللوجستية اللازمة”.

وأكد زراري أن سكان المناطق المتنازع عليها في كركوك ونينوى يستطيعون المشاركة والتصويت في الاستفتاء.

وكان رئيس الإقليم مسعود بارزاني قد أصدر في وقت سابق مرسومًا، أعلن فيه أن 1 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري، هو موعد إجراء انتخابات رئاسة وبرلمان الإقليم، كما حدد 25 سبتمبر/أيلول المقبل، موعدًا لإجراء استفتاء الاستقلال عن العراق.

وهذا الاستفتاء غير ملزم، ويتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الـ 3 في الإقليم الكردي أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها بشأن رغبتهم بالانفصال عن العراق.

وتتخوف الولايات المتحدة ودول غربية أخرى من أن يشكل الاستفتاء “انحرافًا عن الأولويات العاجلة كهزيمة داعش وتحقيق الاستقرار”، وتعارضه قوى إقليمية مثل تركيا وإيران.