الحوثيون يختطفون طلاباً بسبب تغيبهم عن دورة عسكرية في "البيضاء"

اختطفت ميليشيا الحوثي، عدداً من الطلاب المراهقين في محافظة البيضاء، وسط اليمن، بسبب غيابهم عن المشاركة في التدريبات العسكرية الإجبارية التي تنفذها الميليشيا لأطفال المدارس الإعدادية والثانوية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقالت مصادر حقوقية يمنية، إن الحوثيين دهموا منازل طلاب إحدى مدارس المرحلة الثانوية، بمديرية ذي ناعم، جنوبي محافظة البيضاء، بالأطقم العسكرية، واعتقلوا الأطفال، ونقلوهم إلى أحد سجون الميليشيا بالمديرية.

أخبار ذات علاقة اليمن.. قتلى وجرحى باشتباكات بين الحوثيين وقبليين في محافظة الجوف

وبحسب المصادر، فإن الإجراء الحوثي اتخذ على خلفية تخلف الطلاب عن المشاركة في إحدى الدورات العسكرية التي تنظمها الميليشيا في مدرستهم "عمر بن عبدالعزيز"، ضمن حملتها الواسعة لتجنيد طلاب المدارس والجامعات في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

من جهتها، قالت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، إشراق المقطري، إن الطلاب اختُطفوا على إثر تغيبهم ليوم واحد عن الدورة العسكرية الجارية منذ شهر في مدرستهم الثانوية.

وذكرت في تدوينة على منصة "إكس"، أن الحوثيين أفرجوا عن الطلاب المختطفين، بعد أخذ تعهدات خطيّة من أهاليهم بعدم التغيب عن الدورات العسكرية.

مشيرة إلى أن "سياسة التجهيل ومحاربة التعليم والإجبار على حمل السلاح، واستخدام أطفال المديرية والمحافظة في التجنيد والقتال، وتعريض حياتهم للخطر والموت، هي أشكال متعددة ومركبة من الانتهاكات الجسيمة من قبل الحوثيين بحق سكان المناطق الخاضعة لسيطرتهم".

ومع انخراطهم في الصراع الإقليمي، أواخر العام 2023، حوّل الحوثيون المدارس والجامعات الحكومية والأهلية في مناطق سيطرتهم، إلى مراكز تعبئة عسكرية وتجنيد إجباري، شملت مئات الآلاف من الطلاب، تحت شعار "إسناد غزة ومواجهة إسرائيل والولايات المتحدة".