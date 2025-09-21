رحبت بالاعتراف بدولة فلسطين.. حماس تدعو إلى إجراءات عملية لوقف الحرب

علّقت حركة حماس على اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين، وإعلان عدد من الدول عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدة أن هذا الاعتراف يعد خطوةً مهمة في تثبيت حق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وقالت الحركة في بيان مساء الأحد،⁠ إن هذه الخطوة المهمة يجب أن تترافق مع إجراءات عملية، تقود إلى وقفٍ فوري لحرب الإبادة الوحشية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، والتصدي لمشاريع الضم والتهويد في الضفة والقدس.

ودعت الحركة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها إلى عزل إسرائيل، ووقف كل أشكال التعاون والتنسيق معها، وتصعيد الإجراءات العقابية بحقها، مطالبة "بالعمل على جلب قادتها من مجرمي الحرب إلى المحاكم الدولية ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية".

وأشارت إلى "استمرار تحدي الحكومة الإسرائيلية للقوانين والمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، وممارسة أبشع الانتهاكات بحق شعبنا وفق سياسات مُعلنة، من إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري، وهو ما بات يتطلّب مواقف واضحة وفعّالة للَجمها"، بحسب بيان الحركة.