القتيل رقم 900.. الجيش الإسرائيلي يعلن مصرع ضابط في غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل اللواء الاحتياطي أرييل لوبلينر الذي يبلغ من العمر 34 عاما في قطاع غزة.

وقتل لوبلينر أثناء إطلاق نار على قافلة لوجستية على محور ماجن عوز، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن لوبلينر قد يكون أصيب برصاصة أطلقتها قوات إسرائيلية، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث، وفقا للمتحدث.

وكان لوبلينر مقاتلاً في المجموعة اللوجستية 6036، الفرقة 36.

ويُعد لوبلينر القتيل رقم 900 منذ اندلاع الحرب في الحرب في 7 أكتوبر2023.