غضب في حزب "الليكود" ضد نتنياهو عقب تصريحاته بشأن اتفاقيات أوسلو

تسود حالة من الاحتقان داخل أروقة حزب "الليكود" على خلفية تصريحات لزعيم الحزب، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبحسب القناة الإسرائيلية السابعة، يرى معارضو تصريحات نتنياهو أنها تندرج تحت حملة سياسية شخصية، على حساب الجنود الذين يشاركون في الحرب وعائلات الأسرى.

وذكرت القناة العبرية، أن مصادر بحزب "الليكود" وجهت انتقادات حادة ضد نتنياهو، وقالت إنه في خضم حملة شخصية تخدم مصالحه السياسية، ومن ثم عليه أن يُهدئ من حدة تصريحاته التي وصفوها بـ "الصعبة".

وكان نتنياهو ذكر أمام لجنة الخارجية والدفاع التابعة للكنيست خلال هذا الأسبوع، أن أعداد قتلى سيمحات توراه (عيد يهودي لختم قراءة التوراة تزامن مع طوفان الأقصى) يشبه أعداد القتلى منذ اتفاقيات أوسلو.

ونقلت القناة عن مصادر بحزب السلطة أنه "على نتنياهو أن يحذر وألا يبالغ في هذا التوقيت، لافتًا إلى أنه " رغم الرؤية العامة داخل الحزب فإن اتفاقيات أوسلو كانت كارثة، لكن يتعين عليه (نتنياهو) أن ينتبه لحديثه في وقت فيه قرابة نصف مليون مقاتل في غزة وآلاف يعيشون في حداد أو فقدوا أبناءهم أو يخشون على مصير من هم في الأسر".