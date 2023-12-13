غضب في حزب "الليكود" ضد نتنياهو عقب تصريحاته بشأن اتفاقيات أوسلو
تسود حالة من الاحتقان داخل أروقة حزب "الليكود" على خلفية تصريحات لزعيم الحزب، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وبحسب القناة الإسرائيلية السابعة، يرى معارضو تصريحات نتنياهو أنها تندرج تحت حملة سياسية شخصية، على حساب الجنود الذين يشاركون في الحرب وعائلات الأسرى.
وذكرت القناة العبرية، أن مصادر بحزب "الليكود" وجهت انتقادات حادة ضد نتنياهو، وقالت إنه في خضم حملة شخصية تخدم مصالحه السياسية، ومن ثم عليه أن يُهدئ من حدة تصريحاته التي وصفوها بـ "الصعبة".
وكان نتنياهو ذكر أمام لجنة الخارجية والدفاع التابعة للكنيست خلال هذا الأسبوع، أن أعداد قتلى سيمحات توراه (عيد يهودي لختم قراءة التوراة تزامن مع طوفان الأقصى) يشبه أعداد القتلى منذ اتفاقيات أوسلو.
ونقلت القناة عن مصادر بحزب السلطة أنه "على نتنياهو أن يحذر وألا يبالغ في هذا التوقيت، لافتًا إلى أنه " رغم الرؤية العامة داخل الحزب فإن اتفاقيات أوسلو كانت كارثة، لكن يتعين عليه (نتنياهو) أن ينتبه لحديثه في وقت فيه قرابة نصف مليون مقاتل في غزة وآلاف يعيشون في حداد أو فقدوا أبناءهم أو يخشون على مصير من هم في الأسر".
وذكر مصدر بالحزب وصفته القناة بأنه رفيع المستوى، أن نتنياهو "يشن حملة مكتملة الأركان، في وقت تتزايد فيه التهديدات السياسية من الداخل والخارج، وأنه يعلم أنه بمضي الوقت تتعالى الأصوات الداعية لإقصائه، ومن ثم يعمل قبل كل شيء على إعادة قاعدته الانتخابية".
وتابع أن نتنياهو "يحاول إعادة جمهور الناخبين اليميني الذي أيَّده (في انتخابات نوفمبر 2022)، وأنه يفصل هذا الجمهور عن كل القطاعات الأخرى، ومن أجل القيام بذلك، يشن في الوقت الراهن هجومًا على اتفاقيات أوسلو، ويستبعد إعادة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، ويوجه الاتهامات للآخرين (زعماء اليسار) ممن قد يوافقون على عودة السلطة الفلسطينية، ودون تردد تحسبًا لتركه السلطة".
ومضى قائلًا إنه "يتعين أن تكون هناك حدود لتلك الحملة، وأنه من غير الممكن وفي ظل حرب، العودة إلى لغة الخطاب التي تُفرق وتُحرض ضد قطاع كبير من الجمهور، مع أن قسمًا كبيرًا من هذا الجمهور يرتدي الآن الزي العسكري ويقاتل في غزة، وبعضه يلعق جراح السابع من أكتوبر"، على حد قوله.
"أجواء عاصفة"
صحيفة "يسرائيل هيوم" ذكرت الليلة، أنه "منذ تسريب مقولة نتنياهو بشأن اتفاقيات أوسلو، وهناك أجواء عاصفة داخل الليكود"، مع أنها أقرت بأن هناك نوابًا من الحزب يؤيدون تصريحاته، لا سيما وأنها تتطابق مع توجههم بشأن اليوم الذي سيعقب الحرب، أي أنهم يرفضون عودة السلطة الفلسطينية.
ورأت أن تصريح نتنياهو، من وجهة نظر داعميه، كان يقصد توجيه رسالة للأمريكيين ولجهات سياسية إسرائيلية تريد تعزيز السلطة الفلسطينية وإعادتها إلى قطاع غزة على حساب حركة حماس، لكن الرافضين لتصريح نتنياهو يدعونه لكبح جماح كلماته طالما تخوض البلاد حربًا.
وكانت النائبة ميراف ميخائيلي، زعيمة حزب "العمل" اليساري أبدت امتعاضًا وسألت نتنياهو خلال الاجتماع الذي شهد التصريح الخاص باتفاقيات أوسلو: "لماذا لم تعمل على إلغاء الاتفاقيات في ظل حكمك الذي امتد سنوات طويلة".
وأجاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن "المشكلة لم تكن في الاتفاقيات ذاتها، ولكن في تطبيقها".
وقال نتنياهو، إن "فكرة تمكين العرب من إدارة حياتهم المدنية فكرة جيدة في حد ذاتها، لكن أن نترك عرفات (رئيس السلطة السابق ياسر عرفات) يفعل ذلك، وأن نؤسس سلطة معادية لإسرائيل، فهذا هو الخطأ".
ونقلت الصحيفة عن مصدر قالت إنه مقرب من نتنياهو، أنه "لم يكن يقصد استخدام هذا الوصف لأغراض سياسية، ولكنه أراد صد الضغوط الدولية عليه".
وأضاف أن "الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن خطة حل الدولتين منذ بدء الحرب الراهنة، وأن الرئيس بايدن لا يتورع عن هذا القول في كل خطاباته، فيما أراد نتنياهو أن يُظهر له وللعالم إلى أي مدى يعارض سيطرة السلطة الفلسطينية على غزة عقب إسقاط حماس".