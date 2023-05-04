قمة سياسية ثالثة مرتقبة بين إسرائيل والفلسطينيين في مصر

أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أنه من المرتقب عقد قمة سياسية ثالثة في شرم الشيخ، بمشاركة إسرائيل ومصر والأردن والولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية.

وتأتي القمة لمتابعة تنفيذ مخرجات القمتين السابقتين اللتين عُقدتا في مدينة العقبة الأردنية، وشرم الشيخ بالأشهر الأخيرة، إثر التصعيد الأمني بشهر رمضان الفائت.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في تقرير لها، الخميس، أبدت السلطة الفلسطينية موافقتها على المشاركة في القمة، التي تجري الاستعدادات الأمريكية لها الآن، من خلال التواصل مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ووفقا للتقرير، يأتي قرار عقد القمة السياسية الثالثة على خلفية الوضع الأمني المتوتر الأخير، والذي تمثل بإطلاق نحو 104 صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل بعد الإعلان عن مقتل القيادي في الجهاد الإسلامي خضر عدنان، الذي كان مضربًا عن الطعام منذ 86 يومًا، بالإضافة إلى إطلاق صواريخ من لبنان وسوريا، وهجومين قتل فيهما أربعة إسرائيليين في غور الأردن وتل أبيب. واندلاع التصعيد بعد أعمال عنف في الحرم القدسي، اقتحمت خلالها الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى، واعتقلت المئات من الفلسطينيين، وتم توثيق ضربها للمصلين.