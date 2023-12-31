في ظل التصعيد العسكري.. أنفاق "حزب الله" تثير قلق إسرائيل 

مئات الكيلومترات

ونبهت "زِمان يِسرائيل" إلى أن مشروع أنفاق ميليشيا "حزب الله" أقدم من نظيره في غزة بكثير، وأن المعلومات المتاحة تؤكد أن ميليشيا "حزب الله" لديها شبكة أنفاق كبرى، أكثر عمقًا وتشعّبًا من تلك التي تمتلكها حماس.

ولفتت إلى أن مركز علما لدراسة التحديات الأمنية الإسرائيلية في الشمال يعكف على دراسة أنفاق ميليشيا "حزب الله" في السنوات الأخيرة، ناقلة عن طال بِيري، رئيس قسم البحوث في المركز، والضابط الأسبق بإحدى الوحدات الاستخبارية في الجيش الإسرائيلي، أن هناك الكثير من المعلومات الاستخبارية العلنية بشأن مشروع أنفاق ميليشيا "حزب الله".

بِيري الذي كان قد اكتشف وحدَّد على الخرائط، وفق الصحيفة، 36 نقطة تمركز دفاعية لـميليشيا "حزب الله" جنوبي لبنان، يعتقد أن هذه النقاط "يمكن أن تحتوي على فتحات أنفاق، وأنه بربط النقاط ببعضها، فإن النتيجة ستكون شبكة أنفاق تمتد بطول مئات الكيلومترات جنوبي لبنان".