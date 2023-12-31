في ظل التصعيد العسكري.. أنفاق "حزب الله" تثير قلق إسرائيل
أصبح ملف أنفاق ميليشيا "حزب الله" على الحدود مع إسرائيل في بؤرة اهتمام وسائل الإعلام ومراكز الفكر في الدولة العبرية، بعد أن أثبتت أنفاق حماس في غزة أنها سلاح إستراتيجي فعال.
وقالت صحيفة "زِمان يِسرائيل"، اليوم الأحد، إن التقديرات السائدة في إسرائيل تُرجّح أن ميليشيا "حزب الله" حفرت أنفاقًا حدودية في جنوب لبنان، بطول مئات الكيلومترات، وتعد أكثر تطورًا من تلك التي حفرتها حماس في غزة.
مئات الكيلومترات
ونبهت "زِمان يِسرائيل" إلى أن مشروع أنفاق ميليشيا "حزب الله" أقدم من نظيره في غزة بكثير، وأن المعلومات المتاحة تؤكد أن ميليشيا "حزب الله" لديها شبكة أنفاق كبرى، أكثر عمقًا وتشعّبًا من تلك التي تمتلكها حماس.
ولفتت إلى أن مركز علما لدراسة التحديات الأمنية الإسرائيلية في الشمال يعكف على دراسة أنفاق ميليشيا "حزب الله" في السنوات الأخيرة، ناقلة عن طال بِيري، رئيس قسم البحوث في المركز، والضابط الأسبق بإحدى الوحدات الاستخبارية في الجيش الإسرائيلي، أن هناك الكثير من المعلومات الاستخبارية العلنية بشأن مشروع أنفاق ميليشيا "حزب الله".
بِيري الذي كان قد اكتشف وحدَّد على الخرائط، وفق الصحيفة، 36 نقطة تمركز دفاعية لـميليشيا "حزب الله" جنوبي لبنان، يعتقد أن هذه النقاط "يمكن أن تحتوي على فتحات أنفاق، وأنه بربط النقاط ببعضها، فإن النتيجة ستكون شبكة أنفاق تمتد بطول مئات الكيلومترات جنوبي لبنان".
أنفاق إستراتيجية
وفي دراسة بحثية أجراها المركز، رصد ما يمكن أن يكون نفقا بطول 45 كيلومترًا، وقدَّم إثباتات على صحة فرضيّته، منها معلومات علنية ومقاطع فيديو وعمليات رصد لتحركات سيارات وشاحنات، وخلص إلى أن هذا النفق المفترض يوصف بأنه "نفق إستراتيجي".
وعرَّف النفق الإستراتيجي بأنه نفق طويل وكبير بشكل خاص يقود من منطقة إلى منطقة أخرى (من قرية إلى قرية أخرى كمثال)، ويمكن أن تتحرك سيارة بداخله وربما شاحنة متوسطة الحجم، بينما تستخدم "الأنفاق التكتيكية" لتحرك الأفراد فقط، ويمكنها استيعاب دراجة بخارية تسير بداخلها في أقصى الحالات.
دور كوريا الشمالية
وقدَّر المركز أن ميليشيا "حزب الله" حفرت جميع أنواع الأنفاق، وأن بعضها قريب من الحدود مع إسرائيل، وزعم أن الحفر الأول "كان بمساعدة كوريا الشمالية في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وذكر أن هناك توثيقًا لدور كوريا الشمالية، التي تمتلك خبرات تاريخية في حفر الأنفاق في المناطق الجبلية والصخرية".
وتابع أن ميليشيا "حزب الله" حافظت على صلتها بكوريا الشمالية عقب حرب لبنان الثانية عام 2006، وزاد عليها الدعم الإيراني، وأنها حصلت على كل ما تحتاج من كوريا الشمالية طوال 25 عامًا من العلاقات، التي أثمرت عن تزويدها بالتكنولوجيا وبالمعرفة الكورية الشمالية إلى أن بدأت الحفر بنفسها.
وضرب مثلًا على الصعوبات التي ستواجه الجيش الإسرائيلي في هذه الحالة، إذ إنه بالإمكان خروج شاحنة متوسطة من نفق، حاملة صواريخ "فجر 110"، لتصل إلى نقطة الإطلاق، ومن ثمَّ شحن الراجمات بالصواريخ، ثم عودة الشاحنة للنفق، وحين تحلق المقاتلات الإسرائيلية لن ترى سوى الجبال.