نشطاء يدعون إلى انتخابات رئاسية موازية في مصر

أطلق نشطاء مصريون حملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يدعون فيها لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في26 و27 من أيار/مايو المقبل.

ودعا النشطاء إلى إجراء انتخابات أخرى موازية وذلك تحت عنوان "انتخابات الرئاسة المصرية الموازية".

ورفع النشطاء شعار "لكم صناديقكم ولنا صناديقنا" حيث يرون أن الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تكون عادلة، كما أن نتيجتها محسومة قبل بدايتها، لذلك دعوا المواطنين إلى مقاطعتها والتصويت في الانتخابات الموازية الأخرى التي سيجرونها في الموعد نفسه.

ومن جانبه، اعتبر مساعد الأمين العام لحزب الحركة الوطنية المصرية, هشام الهرم, هذه الدعوات بأنها بمثابة محاولات خبيثة من جماعة الإخوان المسلمين, لتشويه الاستحقاق الرئاسي، وهي محاولات صبيانية لن تؤثر على العملية الانتخابية ومحكوم عليها بالفشل مقدما.

وأضاف الهرم في تصريحات خاصة لـ"إرم" إن مثل هذه الأمور متوقعة من قبل جماعة الإخوان وأنصارها كلما اقترب موعد الانتخابات، ليقينهم بأن مصر ستستكمل طريقها نحو الديمقراطية رغم كل الأعمال الإرهابية.

وناشد الأمين المساعد لحزب الحركة الوطنية، الأجهزة الأمنية بضرورة التصدي السريع لمثل هذه المحاولات، وضبط كل من يحاول زعزعة الاستقرار وشق الصف.