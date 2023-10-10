معارك محتدمة وبيان أمريكي أوروبي مشترك.. آخر تطورات غزة

-البيت الأبيض: لا نية لنشر قوات برية أمريكية بعد الهجوم على إسرائيل.

-إذا احتجنا تمويلا دفاعيا إضافيا لإسرائيل فسنطلب من الكونجرس.

-أمريكا لا تزال تعتقد بأنه يجب التشجيع على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.

-لا نستطيع التكهن في هذه المرحلة كيف ستتأثر جهود التطبيع السعودي الإسرائيلي.

-لن نذهب بعيدا بالقول إن هجوم حماس أوقف محادثات التطبيع بين إسرائيل والسعودية.

-لا نرى دليلا دامغا على تورط طهران تورطا مباشرا في هجمات حماس على إسرائيل.

-أمريكا يمكنها دعم إسرائيل وأوكرانيا في الوقت نفسه.