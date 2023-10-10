معارك محتدمة وبيان أمريكي أوروبي مشترك.. آخر تطورات غزة

مشاهد مروعة من القصـ،ـف الإسرائيلي العنيف لمدينة #غزة #إرم_نيوز #طوفان_الأقصى #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/Z699amRGCZ— Erem News - إرم نيوز (@EremNews) October 9, 2023
-البيت الأبيض: لا نية لنشر قوات برية أمريكية بعد الهجوم على إسرائيل.
-إذا احتجنا تمويلا دفاعيا إضافيا لإسرائيل فسنطلب من الكونجرس.
-أمريكا لا تزال تعتقد بأنه يجب التشجيع على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.
-لا نستطيع التكهن في هذه المرحلة كيف ستتأثر جهود التطبيع السعودي الإسرائيلي.
-لن نذهب بعيدا بالقول إن هجوم حماس أوقف محادثات التطبيع بين إسرائيل والسعودية.
-لا نرى دليلا دامغا على تورط طهران تورطا مباشرا في هجمات حماس على إسرائيل.
-أمريكا يمكنها دعم إسرائيل وأوكرانيا في الوقت نفسه.
-دولنا ستدعم إسرائيل في جهودها للدفاع عن نفسها.
-سنظل متحدين في الأيام المقبلة وسنواصل التنسيق لضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها.
-إيطاليا وبريطانيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا تندد "على نحو لا لبس فيه" بحماس و"أعمال الإرهاب" الشنيعة التي ارتكبتها.
-نعترف بطموحات الشعب الفلسطيني المشروعة وندعم إجراءات متساوية لتحقيق العدالة والحرية للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء.
#حزب_الله ينعى 5 من عناصره قُتلوا جراء استهداف إسرائيل لبرج المراقبة التابع بالجنوب اللبناني#إرم_نيوز #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/rZruXXB1sq— Erem News - إرم نيوز (@EremNews) October 9, 2023