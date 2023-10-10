ألسنة اللهب والدخان تتصاعد خلال الضربات الإسرائيلية على غزة
ألسنة اللهب والدخان تتصاعد خلال الضربات الإسرائيلية على غزةرويترز
العالم العربي

معارك محتدمة وبيان أمريكي أوروبي مشترك.. آخر تطورات غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد نواب قادته العسكريين في مواجهة على الحدود اللبنانية، الاثنين.

قصف إسرائيلي عنيف لمدينة غزة.

البيت الأبيض

-البيت الأبيض: لا نية لنشر قوات برية أمريكية بعد الهجوم على إسرائيل.

-إذا احتجنا تمويلا دفاعيا إضافيا لإسرائيل فسنطلب من الكونجرس.

-أمريكا لا تزال تعتقد بأنه يجب التشجيع على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.

-لا نستطيع التكهن في هذه المرحلة كيف ستتأثر جهود التطبيع السعودي الإسرائيلي.

-لن نذهب بعيدا بالقول إن هجوم حماس أوقف محادثات التطبيع بين إسرائيل والسعودية.

-لا نرى دليلا دامغا على تورط طهران تورطا مباشرا في هجمات حماس على إسرائيل.

-أمريكا يمكنها دعم إسرائيل وأوكرانيا في الوقت نفسه.

بيان مشترك لإيطاليا وبريطانيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا:

-دولنا ستدعم إسرائيل في جهودها للدفاع عن نفسها.

-سنظل متحدين في الأيام المقبلة وسنواصل التنسيق لضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها.

-إيطاليا وبريطانيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا تندد "على نحو لا لبس فيه" بحماس و"أعمال الإرهاب" الشنيعة التي ارتكبتها.

-نعترف بطموحات الشعب الفلسطيني المشروعة وندعم إجراءات متساوية لتحقيق العدالة والحرية للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء.

الأونروا: توقف توزيع المساعدات الغذائية لنصف مليون شخص في غزة بعد إغلاق 14 مركزا.

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش، تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي، بفرض حصار كامل على قطاع غزة.

مشاهد من تدمير عمارة البدرساوي قرب مشفى الشفاء بغزة. (وكالة شهاب للأنباء).

تدمير عمارة البدرساوي قرب مشفى الشفاء بغزة
تدمير عمارة البدرساوي قرب مشفى الشفاء بغزةوكالة شهاب للأنباء
تدمير عمارة البدرساوي قرب مشفى الشفاء بغزة
تدمير عمارة البدرساوي قرب مشفى الشفاء بغزةوكالة شهاب للأنباء

وزارة الصحة الفلسطينية: إسرائيل تستهدف 4 سيارات إسعاف في منطقة عبسان شرق خان يونس.

وسائل إعلام فلسطينية: إطلاق نار كثيف يستهدف حاجز الجلمة شمال جنين.

حزب الله ينعى 5 من عناصره قُتلوا جراء استهداف إسرائيل لبرج المراقبة التابع بالجنوب اللبناني.

غارة إسرائيلية تستهدف مبنى تجاريا قرب مستشفى الشفاء بمدينة غزة. 

جنود إسرائيليون
جنود إسرائيليونرويترز

أعلنت السفارة الروسية في تل أبيب أن روسياً واحداً على الأقل قُتل في الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل، وأربعة آخرون في عداد المفقودين.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنّه "من المرجّح" وجود مواطنين أمريكيين في عداد الرهائن لدى حماس، مؤكّداً أنّ إدارته تتعاون مع إسرائيل من أجل تحريرهم.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإسرائيليين: أيام قاسية تنتظرنا.

الأونروا: 137 ألف شخص باتوا في ملاجئنا الطارئة بقطاع غزة، وطاقتنا الاستيعابية وصلت 90%.

أردوغان: تجاهل حقوق الفلسطينيين يشكل تهديدا للشعب الإسرائيلي.

صاروخ يستهدف ثكنة إسرائيلية مقابل بلدة رميش الجنوبية الحدودية اللبنانية.. وإسرائيل ترد بقصف خراج بلدة رميش.

صواريخ أطلقتها حركة حماس من قطاع غزة تجاه إسرائيل
صواريخ أطلقتها حركة حماس من قطاع غزة تجاه إسرائيلرويترز
إسرائيل
فلسطين

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