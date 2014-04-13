ندوة حول السجناء السياسيين الجزائريين الإثنين

الجزائر – (خاص) من سهيل الخالدي

دعت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان الصحفيين الجزائريين ومراسلي الصحف والفضائيات الخارجية لحضور ندوة صحفية، صباح الإثنين، في مقرها قرب رئاسة الحكومة حول السجناء السياسيين، الذين مرّ عليهم 21 سنة في السجون الجزائرية.

ويرأس هذه الرابطة القانوني والسياسي الجزائري حسين زهوان، الذي كان من أعمدة حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين قبل أن يصبح مطلوباً طوال عهد رئاسته.

وتشارك في هذه الندوة الصحفية عائلات هؤلاء السجناء الذين لم توضح أعدادهم أو انتماءاتهم السياسية، لكن الرابطة قالت إنها ستتناول ملفهم القضائي وواقعهم الصحي والنفسي.