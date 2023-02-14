غوتيريش يطلق نداء لجمع 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا زلزال سوريا

ودعا غوتيريش كل الدول الأعضاء إلى "تمويل كامل ودون تأخير" لهذه الجهود من أجل تأمين "مساعدة إنسانية يحتاج إليها نحو خمسة ملايين سوري، تشمل المأوى والرعاية الطبية والغذاء".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن "الحاجات هائلة ونحن ندرك جميعنا أن المساعدات المنقذة للحياة لا تصل بالسرعة والحجم اللازمين".

وتابع غوتيريش أنه "بعد أسبوع من الزلازل المدمرة، يعاني ملايين الأشخاص في كل أنحاء المنطقة من أجل البقاء على قيد الحياة، دون مأوى، وفي ظل درجات حرارة متجمدة".

مشددا على أنه "يجب ألا تتفاقم المعاناة الإنسانية التي سببتها هذه الكارثة الطبيعية بالحواجز التي وضعها أشخاص"، مكرّرا دعوته إلى "السماح للمساعدات بأن تنقل عبر كل الطرق دون أي قيود".