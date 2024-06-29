تحاكي "السلم والثعبان".. العثور على لعبة "الوصول إلى القدس" في غزة (صورة)
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن لواء "ناحال"، أحد ألوية النخبة في الجيش الإسرائيلي، عثر على نسخة من لعبة "الوصول إلى القدس" التي تحاكي لعبة "السلم والثعبان" الشهيرة.
وذكرت الصحيفة، أن الجنود عثروا على اللعبة خلال "عملية مسح داخل قطاع غزة".
وجرى تقسيم مربعات اللعبة، لتحمل أسماء مناطق مثل عكا، والخليل، والناصرة، وغيرها.
وفي عام 2017، أعلن شاب فلسطيني من غزة يدعى محمد العمريطي إطلاق لعبة "الوصول إلى القدس".
وتتألف لعبة "السلم والثعبان" من رقعة ورقية تتألف من 100 مربع، وتُلعب عبر استخدام حجر النرد.
إلّا أن الشاب غيّر على اللعبة قبل سنوات، واستبدل رسوماتها المعروفة وحوّل اسمها إلى "الوصول إلى القدس".