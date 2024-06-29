تحاكي "السلم والثعبان".. العثور على لعبة "الوصول إلى القدس" في غزة (صورة)

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن لواء "ناحال"، أحد ألوية النخبة في الجيش الإسرائيلي، عثر على نسخة من لعبة "الوصول إلى القدس" التي تحاكي لعبة "السلم والثعبان" الشهيرة.

وذكرت الصحيفة، أن الجنود عثروا على اللعبة خلال "عملية مسح داخل قطاع غزة".

وجرى تقسيم مربعات اللعبة، لتحمل أسماء مناطق مثل عكا، والخليل، والناصرة، وغيرها.