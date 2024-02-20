هنية في القاهرة لإجراء مباحثات حول الأوضاع في غزة

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، صباح الثلاثاء إلى القاهرة على رأس وفد لإجراء "مباحثات مع المسؤولين المصريين" حول الأوضاع في غزة في ظل الحرب الدائرة بين الحركة وإسرائيل.

وأفاد بيان صادر عن الحركة بأن هنية "وصل اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة على رأس وفد من قيادة الحركة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول الأوضاع السياسية والميدانية في ظل الحرب العدوانية على غزة والجهود المبذولة لوقف العدوان وإغاثة المواطنين وتحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني".

وكان هنية جدَّد السبت التأكيد أن الحركة تريد "الوقف الكامل للعدوان" في غزة، وذلك غداة دعوة الرئيس الأمريكي لـ"هدنة مؤقتة" لضمان الإفراج عن الرهائن، وفق "فرانس برس".