هنية في القاهرة لإجراء مباحثات حول الأوضاع في غزة
وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، صباح الثلاثاء إلى القاهرة على رأس وفد لإجراء "مباحثات مع المسؤولين المصريين" حول الأوضاع في غزة في ظل الحرب الدائرة بين الحركة وإسرائيل.
وأفاد بيان صادر عن الحركة بأن هنية "وصل اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة على رأس وفد من قيادة الحركة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول الأوضاع السياسية والميدانية في ظل الحرب العدوانية على غزة والجهود المبذولة لوقف العدوان وإغاثة المواطنين وتحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني".
وكان هنية جدَّد السبت التأكيد أن الحركة تريد "الوقف الكامل للعدوان" في غزة، وذلك غداة دعوة الرئيس الأمريكي لـ"هدنة مؤقتة" لضمان الإفراج عن الرهائن، وفق "فرانس برس".
وتأتي زيارته بينما تتواصل المفاوضات بوساطة مصرية وقطرية بين "حماس" وإسرائيل بغية التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف لإطلاق النار في القطاع، وفي ظل مخاوف دولية وإقليمية من خطورة توسيع تل أبيب عملياتها العسكرية في مدينة رفح المتاخمة للحدود المصرية، والمكتظة بالنازحين الفلسطينيين.
وتتواصل المفاوضات بوساطة مصرية وقطرية بين حماس وإسرائيل من أجل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف لإطلاق النار في القطاع.
وتصر حماس على الوقف الكامل للعملية العسكرية وانسحاب الجيش الإسرائيلي خارج غزة والالتزام بإعادة الإعمار، من أجل التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، على ما أوردت "الأناضول".
والثلاثاء الماضي، عقدت جلسة مفاوضات في العاصمة المصرية القاهرة، لكنها انتهت دون تحقيق أي اختراق.
وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من الـ 24 من نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى الـ 1 من ديسمبر/ كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرًا إسرائيليًّا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
ومنذ الـ7 من أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية؛ ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".