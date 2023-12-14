العالم العربي
نتنياهو: سنواصل الحرب على حماس "حتى النصر المبين"
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستواصل حربها على حركة حماس "حتى النصر المبين".
جاء ذلك في حديث نتنياهو لمستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان الذي يزور إسرائيل اليوم الخميس، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وأشار البيان إلى أن نتنياهو قال إنه تحدث مع سوليفان حول التهديدات الإقليمية، بما في ذلك وكلاء إيران مثل ميليشيا حزب الله في لبنان وجماعة الحوثي في اليمن، وتأمين عودة الرهائن الذين تحتجزهم حماس، واستمرار المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة.
وقال البيان على لسان نتنياهو: "لقد قلت لأصدقائنا الأمريكيين إن مقاتلينا الأبطال لم يسقطوا سدى. ومن الألم العميق الناجم عن سقوطهم، نحن أكثر تصميما من أي وقت مضى على مواصلة القتال حتى يتم القضاء على حماس، حتى النصر المبين".