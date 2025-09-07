قتلى وجرحى من القوات العراقية خلال فض نزاع عشائري في بغداد (فيديو)

قُتل ضابطان وأصيب 5 عناصر أمنية بجروح متفاوتة، في العراق، السبت، جراء اندلاع اشتباكات إثر نزاع عشائري شهدته العاصمة بغداد، وفق بيان لوزارة الداخلية العراقية.

وجاء في البيان أن النزاع العشائري "وقع مساء السبت في منطقة السعادة قرب معمل الغاز جانب الرصافة قرب بغداد، وتعرضت القوة الأمنية إلى هجوم مسلح مباشر من العناصر المتسببة بالنزاع، ما دفعها للرد على مصادر النيران بقصد إلقاء القبض على الجناة".

وأسفرت هذه العملية عن "مقتل اثنين من المهاجمين وإصابة 5 آخرين، واعتقال 6 متورطين، فيما تواصل القوات الأمنية الآن عمليات تفتيش ومداهمة واسعة في أحياء المنطقة"، بحسب البيان الأمني.

ونوهت الوزارة، في بيانها الذي نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، إلى أن "القانون سيطبق بحزم، وسنضرب بيدٍ من حديد على كل من تسوّل له نفسه استهداف رجال الأمن أو تهديد السلم المجتمعي".

وأكدت الوزارة أن "الإجراءات ستكون رادعة بحق جميع المجرمين والمتورطين في إثارة الفتن العشائرية والنزاعات المسلحة، ولن يكون هناك أي تهاون في ملاحقتهم حتى آخر لحظة".

وختم البيان بتشديد الوزارة على "فرض هيبة الدولة وسيادة القانون أولوية مطلقة، ولن تنتهي هذه العملية إلا بعد إلقاء القبض على جميع المتسببين في هذا الاعتداء الغادر وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل، ولكي يكونوا عبرة لغيرهم".