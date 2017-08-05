في زيارة أحيطت بنوع من السرية.. غسان سلامة: بعثة الأمم المتحدة ستعود إلى طرابلس

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، عودة بعثة الأمم المتحدة تدريجيا إلى العاصمة طرابلس.

وقال سلامة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ظهر اليوم السبت، في العاصمة الليبية إن “بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أرغمت على مغادرة طرابلس في 2014، ويسرني إبلاغ حكومة الوفاق اليوم بعودتها تدريجيا إلى طرابلس”.

وأكد سلامة على احترامه الشديد للسيادة الوطنية الليبية واستقلالها ووحدتها، وأضاف “يسرني أن نكون بجانب الشعب الليبي ونريد إبلاغكم أننا هنا مع الأخوة الليبيين، لتكون الأشهر المقبلة سنة استتباب واستقرار لليبيا المستقلة الواحدة”.

ودشن سلامة زيارته إلى العاصمة طرابلس بلقاء مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ووزير خارجية حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة.

وينتظر أن يجري سلامة مباحثات ومشاورات مع بقية الأطراف السياسية الليبية، حيث يلتقي في طرابلس مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، عبدالرحمن السويحلي، ثم يسافر إلى طبرق للقاء رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وأعضاء المجلس.

وأحيطت زيارة سلامة إلى العاصمة التي تشهد توترا بسبب العملية العسكرية الإيطالية في مياه ليبيا الإقليمية بطوق من السرية، فلم يرد اسم الضيف في الدعوة التي وجهتها وزارة خارجية حكومة الوفاق لوسائل الإعلام المحلية إلى الصالة الشرفية “المراسم” بمطار “معيتيقة” الدولي.

واكتفت الوزارة بالقول، إن الهدف من الدعوة تغطية وصول طائرة تابعة للأمم المتحدة، تقل على متنها مسؤولا رفيع المستوى يزور ليبيا لأول مرة.