الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 76 انتهاكاً بحق الصحفيين الفلسطينيين في يوليو

رصد تقرير لوزارة الإعلام الفلسطينية انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية خلال شهر يوليو/تموز الماضي، حيث وصل عدد الانتهاكات والاعتداءات إلى 67 انتهاكاً واعتداء.

وأظهر التقرير أن هذه الانتهاكات هي الأعلى وتيرة منذ بداية العام والأقسى من حيث طبيعة الاعتداءات وعددها.

وبحسب التقرير شملت اعتداءات جيش الاحتلال الاعتداء على طواقم إعلامية واقتحامات لمكاتب الخدمات الصحفية ومقرات لفضائيات عاملة في فلسطين تقع في المنطقة المصنفة (A)، الواقعة تحت السيادة الفلسطينية الكاملة.

وبحسب التقرير فإن قوات الاحتلال اعتدت على 50 صحفياً ، و 18 صحفية ، و 5 طواقم صحفية ، إضافة إلى اقتحام 4 مكاتب إعلامية .

أما فيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين المقدسيين فقد رصدت الوزارة 42 انتهاكاً بحق الصحفيين والصحفيات بشكل مباشر وأعاقت عملهم الصحفي في مدينة القدس أثناء تغطيتهم لإغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى ونصب البوابات الإلكترونية في محيطه.

ووزعت الانتهاكات حسب النوع كما يلي : ( 4 ) حالات اعتداء ومنع من التغطية ، حالة واحدة منع من الزيارة ، حالتان فرض غرامة مالية ، (3) حالات حكم بالسجن ، (8) حالات اختناق ، (2) حالات إصابة بحروق ، (5) حالات اعتقال ، (4) حالات احتجاز ، (9) حالات تهديد ومنع من التغطية ، (17) حالة اعتداء بالضرب ، (8) حالات إصابة بالرصاص المطاط ، حالة واحدة إصابة بشظية ، (3) إصابات بالرصاص المعدني ، (4) إصابات بقنبلة صوت ،(4) إصابات بالرضوض ، حالة واحدة استيلاء وسرقة نقود ، (2) حالات رش بالمياه العادمة ، حالة واحدة إصابة بقنبلة غاز ، (8) حالات رش بغاز الفلفل ، (3) حالات اقتحام ، حالة واحدة تحطيم سيارة طاقم صحفي ، حالة واحدة توعد بالإغلاق.

وأظهر التقرير تباينا في عدد الصحفيين مع نوع وتاريخ الانتهاك المسجل، وذلك بسبب تعرض ذات الصحفي إلى عدد كبير ومختلف من الانتهاكات بنفس الفترة الزمنية.

هذا ويتعرض الصحفيون الفلسطينيون بشكل عام إلى انتهاكات واعتداءات مستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي حيث تفضح هذه الاعتداءات الواسعة التي تقوم بها قوات الاحتلال جانباً من صورة ما تتعرض له الحريات الإعلامية في فلسطين من انتهاكات احتلالية إسرائيلية متكررة.