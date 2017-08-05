بعد مقترحات الصدر.. العبادي: الحشد الشعبي لن يحل

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم السبت، استمرار الحشد الشعبي تحت قيادة الدولة والمرجعية الدينية، متعهدا بعدم حله.

وتعد قوات الحشد الشعبي الفصيل غير النظامي الأبرز في الحرب ضد تنظيم داعش، وأصدر البرلمان العراقي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي قانونا يقنن وضعها.

وكان المرجع الديني الشيعي آية الله علي السيستاني أصدر في أوائل حزيران/يونيو 2014، فتوى تدعو كل من يستطيع حمل السلاح إلى التطوع في القوات الأمنية لقتال مسلحي تنظيم داعش، وتجيز التعبئة الشعبية لدرء خطر هذا التنظيم، وهو ما وصف فقهيا بـ “الجهاد الكفائي”.

وتضم قوات الحشد الشعبي عدة فصائل مسلحة من بينها فصائل سنية، وأخرى مسيحية، كما تضم قادة شيعة بارزين من بينهم هادي العامري، وأبو مهدي المهندس، ويبلغ عددها حوالي 130 ألف مقاتل، يشكلون 45 فصيلا، حسبما يقول قياديون في الحشد .

وقال العبادي ، خلال مؤتمر أقامته إحدى فصائل الحشد الشعبي إن “الاستعدادات جارية لتحرير كامل الأراضي وستشارك فيها جميع صنوف قواتنا بحسب الاختصاص” .

وأضاف أن “فتوى الجهاد الكفائي تحولت إلى فتوى النصر بعد أن هب أبناء البلد استجابة لفتوى علي السيستاني، وأن العراق باق وينتصر ويشع الأمل للآخرين”.

وأكد أن “صناع النصر هم الشهداء والجرحى والمقاتلون وكذلك الجهد الهندسي والجهد الطبي وأبطال سلاح الجو والصنوف الأخرى “.

وقال “إننا انتصرنا وسنكمل مشوار النصر وعلى الجميع أن لا يستمع إلى الأصوات النشاز فلن نسمح لهؤلاء بإعادتنا إلى المربع الأول” .

وحذر العبادي “ممن يحاولون زرع التفرقة، وأن هناك تلاحما بين الشعب وقواتنا الأمنية والدولة، وأننا أمام تحديات كبيرة بعد تحرير الأراضي والمتمثلة بوحدة الكلمة”.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اقترح، أمس الجمعة، دمج “العناصر المنضبطة” من الحشد الشعبي ضمن القوات المسلحة الرسمية وجعل زمامه تحت إمرة الدولة حصرا و”بشروط صارمة”، فيما دعا إلى سحب السلاح من الفصائل بـ”صورة أبوية”.

واتهمت النائبة عن ائتلاف دولة القانون فردوس العوادي، اليوم السبت، “البعض” بممارسة ضغوط على العبادي بشأن مشاريع تخص الحشد الشعبي، مشيرة إلى أن الحشد مؤسسة تابعة للدولة العراقية وتحظى بـ”شرعية منقطعة النظير” على حد قولها.