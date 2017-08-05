الموريتانيون يدلون بأصواتهم بشأن تعديلات دستورية مثيرة للجدل

بدأ نحو 1.4 مليون ناخب موريتاني، صباح اليوم السبت، الإدلاء بأصواتهم في استفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة من الحكومة، والتي أثارت جدلاً واسعاً بين الحكومة والمعارضة في الآونة الأخيرة.

وافتُتحت صناديق الاقتراع الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي في عموم البلاد، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتتضمن التعديلات الدستورية، إلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية في البرلمان) وتغيير علم ونشيد البلاد الوطنيين، واستحداث مجالس محلية للتنمية.

ومن المنتظر أن تُعلن النتائج الرسمية خلال 48 ساعة بعد الانتهاء من عملية التصويت، ولكن يمكن الكشف عن نتائج غير نهائية قبل ذلك.

وتعتبر التعديلات نهائية، إذا نالت الأغلبية البسيطة (50% +1) من الأصوات، المعبّر عنها في الاستفتاء.

وأمس الجمعة، أبدت المعارضة الموريتانية خشيتها من عمليات تزوير واسعة، قالت إن السلطات تحضّر لها.