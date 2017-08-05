قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على 45% من مدينة الرقة

المصدر: ا ف ب

استعادت قوات سوريا الديمقراطية زهاء 45% من مدينة الرقة، معقل تنظيم داعش في سوريا، وفق ما أعلن مسؤول أمريكي كبير الجمعة.

في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2016، شنّت قوّات سوريا الديموقراطية عملية “غضب الفرات” لاستعادة الرقة. وبعد أشهر من المعارك في المحافظة المحيطة بها، دخلت المدينة في حزيران/يونيو للمرة الأولى.

وقال المبعوث الأمريكي لدى التحالف بريت ماكغورك الجمعة “حتى هذا اليوم، استعادت قوات سوريا الديموقراطية زهاء 45%” من مدينة الرقة.

وتُعتبر استعادة هذه المدينة خطوة حاسمة في المعركة ضدّ مقاتلي داعش الذين طُردوا في تموز/يوليو من الموصل، معقلهم في العراق.

غير أنّ معركة الرقة لم تنته بعد، لأنّ آلاف المقاتلين لا يزالون في المدينة.

وقال ماكغورك “أتردّد في إعطاء أرقام (…) لكنّني أظنّ أنه لا يزال هناك زهاء ألفي مقاتل (جهادي) في الرقة، وسيموتون على الأرجح في الرقة”.