إقليم كردستان يرفض شحن نفط كركوك إلى إيران

رفضت حكومة إقليم كردستان شمال العراق، شحن النفط إلى إيران، بسبب رفض الحكومة المركزية ببغداد استشارة حكومة كردستان فيما يتعلق ببرنامج التصدير، وفقا لتقرير جديد أعدته بلومبرغ.

وقال أحمد العسكري عضو مجلس محافظة كركوك إن عدم التواصل والتنسيق مع حكومة بغداد سبب الخلاف حول تصدير نفط كركوك الى ايران.

وقال مكتب محافظ كركوك في بيان عبر البريد الالكتروني إن “أي صفقة نفطية أو مناقشات حول انتاج المقاطعة دون أن تشارك محافظة كركوك ومجلس المحافظة لن تنجح”.

وتخطط كردستان لإجراء استفتاء حول استقلالها السياسي عن العراق في 25 من سبتمبر المقبل، وقد أغضبت هذه الخطوة إيران وتركيا – وهما دولتان مجاورتان لهما تجمعات سكانية كردية كبيرة.

وقال ديلشاد شعبان، ممثل عن برلمان حكومة إقليم كردستان، إن حكومة إقليم كردستان الجديدة “ستشمل في نهاية المطاف محافظة كركوك”.

وتعتزم بغداد تضييق علاقة حكومة إقليم كردستان مع تركيا من خلال صفقة إيران، ومن خلال إعادة توجيه نفط كركوك إلى مصافي إيرانية، سيصل أقل النفط الكرد إلى ميناء جيهان.

واعلن وزير النفط الايراني بيحن نامدار زنغنه، إن العراق وايران توصلا الى اتفاق حول دراسة جدوى لخط انابيب النفط الخام الذي سيصدر من حقول كركوك عبر ايران.

وقال شعبان الذي يتولى ايضا منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في اقليم كردستان ان “بغداد وطهران تحاولان منذ وقت طويل العمل على انشاء خط انابيب لنقل النفط الخام من كركوك إلى الأراضي الإيرانية”.