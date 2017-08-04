انفجار بمسجد في بنغازي يستهدف زعيما قبليا حليفا لحفتر

قال مسؤولون إن انفجارا أصاب عددا من المصلين لدى مغادرتهم مسجدا في مدينة بنغازي بشرق ليبيا اليوم الجمعة، ليستهدف فيما يبدو حليفا قبليا للقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر للمرة الثانية.

وقال مسؤول طبي، إن سبعة أشخاص أصيبوا في الانفجار، لكن الزعيم القبلي صالح الأطيوش لم يصب بأي ضرر. ولم يتضح من وراء الهجوم.

وقال أحد المصابين في انفجار اليوم الجمعة لرويترز، إن عبوة ناسفة وضعت بجوار أحذية المصلين عند مدخل المسجد. وقال إن اثنين من أطفال الأطيوش ضمن الجرحى.

والمسجد ذاته، استهدف فيه الشيخ صالح لطيوش منذ سنة تقريبًا بتفجير مماثل، وتعرض الشيخ لإصابات متوسطة وتم علاجه بالخارج وعاد للوطن.

يذكر أن زعماء القبائل، مستهدفون بصورة متكررة في مدينة بنغازي، وآخرها اغتيال زعيم قبيلة العواقير بتفجير مماثل أمام مسجد بمنطقة سلوق، منذ أربعة أشهر.