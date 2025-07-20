مصادر عبرية تلمح لاحتمال التوصل إلى اتفاق حول غزة خلال أسبوعين

ألمح مسؤولون إسرائيليون إلى أن هناك تفاؤلاً حذراً بشأن احتمالية التوصل إلى اتفاق حول وقف القتال والرهائن في غزة، في غضون أسبوعين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن هناك تفاؤلاً أمريكياً بشأن إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق، مع ترقب وصول المبعوث الأمريكي.

وقال المسؤولون إن "حماس" أثارت مشاكل حول عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل كل أسير إسرائيلي.

وأوضح المسؤولون الإسرائيليون أن تقدماً حصل في هذه النقطة الشائكة تحديداً بعد تدخل القطريين في هذا الملف.

يأتي ذلك وسط أجواء من الترقب لوصول مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إلى العاصمة القطرية الدوحة، خلال أيام.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدر مطلع قوله إن تفاؤل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوصل لاتفاق نابع من لقائه رئيس الوزراء القطري، الأربعاء.

ويوم السبت، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، للمطالبة بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، والتوصل لاتفاق مع حركة "حماس" يوقف إطلاق النار.

وتوجه آلاف المتظاهرين الإسرائييين نحو السفارة الأمريكية في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الرهائن، الذين تحتجزهم حماس داخل القطاع المُدمر.

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